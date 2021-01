Salarié ou demandeur d’emploi, l’opportunité de vous former et de vous perfectionner vous est donnée grâce au droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Périodes de professionnalisation assurant une qualification à temps partiel, Dif transférable d’une entreprise à l’autre, aide au retour à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et